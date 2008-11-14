Долгостроям c готовностью в 75% надо более 2 млрд. грн.

В Украине на достройку объектов незавершенного строительства со степенью готовности от 75% до конца года необходимо более 2 млрд. грн.

Такое мнение сегодня журналистам высказал министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, передает корреспондент УНИАН.

По его оценкам, для окончания строительства всех недостроев в Украине потребуется около 8 млрд. грн.

По данным министерства, на начало года в стране насчитывалось около 5 тыс. жилых недостроев (многоквартирных домов), на 1 ноября их количество составило более 1 тыс., остальные – введены в эксплуатацию. При этом недостроенных облектов индивидуального жилья насчитывается порядка 60 тысяч.

Механизм финансирования достройки жилья, предлагаемый Минрегионстроем, заключается в рефинансировании Нацбанком коммерческих банков при условии, что они направят 70-80% выделяемых средств на ипотечные программы для населения для приобретения жилья в достраиваемых домах, степень готовности которых составляет от 75%.

«Это можно делать при согласовании с Министерством регионального развития и строительства, поскольку министерство отслеживает это (проводит мониторинг недостроев и степень их готовности - УНИАН)», - добавил В.КУЙБИДА.

Министр отметил, что эти предложения отражены в законопроекте «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Минрегионстрой предлагает определять банки для участия в программе рефинансирования по таким критериям: они должны не менее 5 лет работать в Украине, не менее 3 лет выдавать ипотечные кредиты и иметь портфель не менее 100 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября т.г. в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Согласно документу, все средства, предусмотренные государственными жилищными программами, а также предназначенные для рефинансирования банков, которые принимают участие в кредитовании жилищного строительства, направляются в первую очередь на достройку жилья со степенью готовности более 70% в 2008 году, на достройку жилья со степенью готовности более 50% в 2009 году.

Средства на финансирование достройки объектов со степенью готовности менее 50% выделяются только после полного завершения финансирования объектов со степенью готовности более 70% и более 50%.