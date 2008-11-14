Комиссию по кредитам для застройщиков следует ограничить

Министерство регионального развития и строительства Украины предлагает банкам продлить сроки кредитования строительных компаний после проведения их аудита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его мнению, необходимо продлить сроки кредитов, которые взяли строительные компании в банках, но не всем, а только после анализа состояния каждого предприятия и, возможно, проведения аудита.

В.КУЙБИДА считает, что нужно обязать банки, предоставившие компаниям кредиты, не поднимать процентные ставки, а ограничиться учетной ставкой Нацбанка плюс 3% (всего 15%).

Министр добавил, что ограничить ставки по кредитам необходимо для того, чтобы застройщики имели возможность достроить начатые объекты.