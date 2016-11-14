В Украине уже 7 миллионов людей оформили субсидии на комуслуги

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что по состоянию на 14 ноября субсидии оформили около 7 миллионов украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Правительство отменило 110 миллиардов дотаций НАК "Нафтогаз", заменив на 50 миллиардов адресной субсидии гражданам. На сегодняшний день субсидии оформили около 7 миллионов украинцев", - подчеркнул Кубив.

Он отметил, что средний размер субсидии - от 1 до 2 тысяч гривень. Оформление субсидии, добавил представитель правительства, "занимает до 15 минут".

"Однако, в некоторых областях на сегодняшний день есть проблема. Ее нужно решать на местном уровне", - подчеркнул первый вице-премьер.

Читайте такжеКабмин запретил взимать долги за комуслуги с получателей субсидий

Как сообщал УНИАН, новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.