АМК не допустит повышения тарифов на коммунальные услуги для бизнеса

Антимонопольный комитет Украины намерен не допустить вступления в силу новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня в ходе круглого стола не тему «Обоснованность и последствия повышения коммунальных тарифов в столице».

По его словам, комитет вынесет на ближайшее заседание вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в 5-10 раз для коммерческих предприятий Киева.

«Антимонопольный комитет сделает все, чтобы незаконные решения не были приняты и не вступили в силу», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он подчеркнул необоснованность повышения КГГА тарифов и добавил, что тарифообразование должно происходить по таким принципам: экономическая обоснованность, публичность принятия решений и обсуждение с общественностью.

Он также отметил, что повышение тарифов для коммерческих структур опосредованно отразится на состоянии каждой семьи в Киеве.

Со своей стороны начальник Главного управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ пояснил, что тарифы на ЖКУ в десять раз повышаются для тех предприятий, где ожидаемые прибыли существенны или возникают вопросы с четким определением прибыли.

Он также отметил, что в список предприятий, для которых повышаются тарифы, «в последнюю минуту» попали ряд бюджетных организаций. В.ЯСТРУБИНСКИЙ уточнил: для них нужно было бы поднять тарифы с 1 января 2009 года, чтобы заложить в бюджет соответствующие расходы на оплату тарифов.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Киевский городской совет поддержал инициативу Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для высокорентабельных коммерческих структур в 5-10 раз и оставить неизменными тарифы для населения.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур столицы планируют повысить с 1 декабря этого года.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины настаивает на необходимости создания Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, заявил Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, создание независимого органа в сфере коммунальных услуг позволило бы осуществлять регулирование тарифов.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что в июле Кабинет министров утвердил Концепцию развития государственного регулирования деятельности субъектов естественной монополии на рынке коммунальных услуг. Этим документом предусмотрено создание органа регулирования в сфере ЖКХ с сетью территориальных представительств, которые должны заниматься формированием тарифной политики.