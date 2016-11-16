Украинским строителям упростили трудоустройство в Израиле

Верховная Рада ратифицировала подписанное в июне текущего года соглашение о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли.

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За принятие соответствующего законопроекта №0108 «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда государства Израиль» проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, замминистра социальной политики Сергей Устименко отметил, что данное соглашение регламентирует процедуру временного трудоустройства в Израиле украинских строителей и позволит разработать аналогичные документы по другим специальностям.

«Ратификация будет способствовать двустороннему сотрудничеству Украины и Израиля в сфере трудовой миграции… Было предложено выбрать строительную отрасль, так как она пользуется наибольшим спросом в Израиле», - сказал он.

Также Устименко отметил, что ратификация соглашения станет инструментом в борьбе с нелегальной миграцией в Израиль, которая имеет негативные последствия для работников.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2016 года Украина подписала соглашение с Израилем о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли.

Депутаты Кнессета и израильские дипломаты призывали Верховную Раду ратифицировать данное соглашение.