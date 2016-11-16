"С этим не надо играться": Гройсман пригрозил уголовной ответственностью за завышенные коммунальные платежки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение расследования деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за предоставление услуг.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров после того, как был заслушан доклад о том, что «Киевэнерго» выставило завышенные счета жителям Киева за услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.

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«Если мы будем видеть, что где-то в регионах такое происходит, мы будем очень жестко наказывать штрафными санкциями. Я думаю, что здесь может быть вопрос уголовной ответственности за выставление счетов людям по неадекватным ценам. Поэтому я предупреждаю всех, что с этим не надо играть», - сказал Гройсман.

Вместе с тем проблему завышенных счетов от «Киевэнерго» озвучил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

«Данная проблематика имеет место в Киеве. По комментариям «Киевэнерго», часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и горячего водоснабжения, получили не совсем адекватные начисления ... На сегодня все платежки, которые были направлены потребителям, будут пересмотрены. Счета для остальных потребителей, которые еще не получили платежки, будут откорректированы до реальных объемов потребления», - отметил Кистион.

В то же время, коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма на пресс-конференции заявил, что высокие счета за отопление для домов без домового прибора учета тепловой энергии связаны с методикой, принятой Кабинетом министров, согласно которому тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуры и количества дней отопительного периода.

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"Есть особенность, связанная с постановлением Кабмина от 19 декабря прошлого года. Это постановление учитывает два ключевых фактора: количество дней, когда было отопление в месяце, и температуру окружающего воздуха по отношению к температуре, заложенной в тарифе", - сказал Бушма.

"Никакой ошибки или некорректности нет", - добавил он.

Он отметил, что в тариф был заложен прогнозный температурный показатель +8,1 градусов, а при расчёте стоимости отопления использовался температурный показатель октября +6,5 градусов.

"Более того, в тарифе на октябрь заложено 15 дней, с учётом того, что мы начали отопительный период до 15-го числа, количество дней отопления в некоторых случаях выше тарифного. Это тоже по этой формуле увеличивает начисления", - отметил он.

Также он сообщил, что для около 650 домов с домовыми счетчиками были начислены счета по нормам потребления, из-за того, что сотрудники "Киевэнерго" не смогли получить доступ к счетчикам. Он отметил, что таким домам данные начисления будут скорректированы.