"Киевэнерго" решило свалить вину за "дикие" октябрьские платежки на холодную погоду

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, объясняет высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров, согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

Об этом на пресс-конференции сообщил коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма.

"Есть особенность, связанная с постановлением Кабмина от 19 декабря прошлого года. Это постановление учитывает два ключевых фактора: количество дней, когда было отопление в месяце, и температуру окружающего воздуха по отношению к температуре, заложенной в тарифе", - сказал Бушма.

"Никакой ошибки или некорректности нет", - добавил он.

Он отметил, что в тариф был заложен прогнозный температурный показатель +8,1 градусов, а при расчёте стоимости отопления использовался температурный показатель октября +6,5 градусов.

"Более того, в тарифе на октябрь заложено 15 дней, с учётом того, что мы начали отопительный период до 15-го числа, количество дней отопления в некоторых случаях выше тарифного. Это тоже по этой формуле увеличивает начисления", - отметил он.

Также он сообщил, что для около 650 домов с домовыми счетчиками были начислены счета по нормам потребления, из-за того, что сотрудники "Киевэнерго" не смогли получить доступ к счетчикам. Он отметил, что таким домам данные начисления будут скорректированы.

При этом, в домах, где установлены домовые приборы учета, начисления производятся исходя из того, сколько дом потребил тепловой энергии по показаниям прибора учета.

"Фактически то, что отражено на счетчике, то люди и получат в платежках», - сказал он, добавив, что из 9 тысяч домов, которые обслуживает "Киевэнерго", 1,8 тысячи не имеют приборов учета.

"В городе Киеве есть около 700 домов, где счетчики установить технически невозможно", - отметил Бушма.

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Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заверил, что до конца года во всех домах Киева будут установлены придомовые счетчики.

"До конца года мы планируем 100% оборудовать счётчиками дома, которые находятся в сфере управления города, а также дома жилищно-строительных кооперативов и объединения совладельцев многоквартирных домов", - сказал он.

В ходе дополнительной пресс-конференции, состоявшейся после заявления премьер-министра Украины Владимир Гройсман о необходимости разобраться в ситуации с завышенными платежками от "Киевэнерго", Бушма отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова премьера, предположил, что если методика расчета тарифа приводит к завышенным счетам, то ее нужно пересмотреть.

"Что здесь комментировать? Неправильно применена методика для 6% домов, для 94% все посчитано правильно, как этого требовал Кабмин и НКРЭКУ своими распорядительными документами. Если это приводит к увеличению начисления, а мы видим, что это приводит к увеличению, наверное, нужно тогда пересматривать эти документы и принимать другие решения", - сказал он.

При этом он отметил, что платежки за услуги по центральному отоплению в 1,5–2 тысячи гривень, которые в средине ноября получили многие жители Киева, могут еще вырасти. "Вполне могут быть и больше", - сказал он.

"(Согласно методике расчета тарифа - УНИАН) Если среднесуточная температура в ноябре будет выше чем 1,9 градуса, все эти 1,8 тысячи домов получат скидку. Если температура будет ниже чем 1,9 градуса, все эти дома, также как в октябре, получат доначисления", - сказал Бушма.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение расследования деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за предоставление этих услуг.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров 16 ноября после того, как был заслушан доклад о том, что "Киевэнерго" выставило высокие счета жителям Киева за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Ранее сообщалось, что в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению от компании "Киевэнерго" со счетами, значение которых, по оценкам потребителей, превышает норму потребления тепловой энергии за две недели октября (начало отопительного сезона).

По мнению многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. "Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.