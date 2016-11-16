Ввод в эксплуатацию жилья в Украине снизился почти на 7%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2016 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 5,675 миллиона квадратных метров, сообщила Государственная служба статистики.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По информации Госстата, в городах введено в эксплуатацию 3,842 миллиона квадратных метров, в сельской местности – 1,832 миллиона квадратных метров. При этом 47,2% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 52,6% - в домах с двумя и больше квартирами и 0,2% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-сентябре 2016 года введено в эксплуатацию 55,4% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 699,6 тысячи квадратных метров жилья.

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За счет средств госбюджета в январе-сентябре 2016 года введено 14,2 тысячи квадратных метров жилья (0,2% от общего объема), что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом было принято в эксплуатацию 65,318 тыс. квартир, при этом в городах – 48,051 тыс. квартир, в сельской местности - 17,267 тыс. Средняя площадь квартир составила соответственно 76 квадратных метров и 103,8 квадратных метров.

Наибольший рост (без учета предварительных данных о росте показателя в Донецкой области на 41,2% и снижении показателя в Луганской области на 53,5% – до 42 тысяч квадратных метров и 4,4 тысячи квадратных метров соответственно) зафиксирован в Харьковской области - на 43,9%, до 250,9 тысячи квадратных метров.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Госстат, в 2015 году объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя увеличился на 13,4% по сравнению с 2014 годом – до 11,4 миллиона квадратных метров.