Депутаты отправили на доработку законопроект об энергоэффективности домов

За принятие соответствующего законопроекта №4941 «Об энергетической эффективности зданий» в первом чтении проголосовало 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После чего 235 депутатов поддержали решение направить документ в комитет на доработку.

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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, докладывая по законопроекту, что данный закон дает возможность внедрить в стране термоаудит, то есть регламентировать деятельность тех, кто будет проверять состояние зданий и рекомендовать энергоэффективные решения для каждого конкретного объекта.

«Это позволит провести сертификацию энергоаудиторов, возложить на них ответственность, сделать так, чтобы люди, которые хотят внедрять (энергоэффективные мероприятия - УНИАН) понимали эффективность траты своих средств. И самое главное, чтобы люди, которые готовят проекты, готовят энергоаудит, потом отвечали за свои рекомендации», - сказал Зубко.

Он отметил, что рынок энергоаудиторов будет конкурентным, то есть люди смогут сами выбирать поставщика данных услуг. При этом стоимость проведения энергоаудита для одной квартиры составит не более 100 грн.

Также Зубко сообщил, что данные законопроект необходим для дальнейшего сотрудничества с международными донорами, которые выделяют помощь для энергоэффективности в Украине.

Как отмечается в пояснительной записке, для объектов строительства и существующих зданий предполагается внедрить сертификацию энергетической эффективности. Ее целью является определение фактических показателей энергоэффективности зданий, проведение оценки соответствия указанных показателей установленным минимальным требованиям. Также предполагается разработка рекомендаций по повышению уровня энергетической эффективности зданий, учитывающих местные климатические условия, и которые будут технически и экономически обоснованными.

Срок действия сертификата энергетической эффективности здания, согласно европейским нормам, будет составлять не более 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу данный фонд. Одной из целей его создания является снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тыс. новых рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 млрд грн на выплате субсидий.