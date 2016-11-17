"Теплые кредиты" продолжат выдавать и в следующем году

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с общественными активистами.

«Мы надеемся, что Фонд энергоэффективности начнет работать, парламент его поддержит. И тут у нас сразу откроется возможность привлечь 100 млн евро - Европейская комиссия наполнит фонд, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - И программу «теплых» кредитов нужно поддержать. Она в фокусе».

Ранее в Кабмине уже отмечали, что закладывают 400 млн грн на 2017 год на выдачу населению "тёплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.

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Как сообщал УНИАН, программа выдачи «теплых кредитов» началась в апреле 2015 года. Тогда правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.

Только в течении июня 2016 года украинцы оформили 21,1 тыс. таких кредитов на общую сумму 350 млн грн.