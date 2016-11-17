НКРЭКУ пригрозила энергетикам штрафами за ошибки в платежках

Об этом Вовк сообщил на очередном заседании комиссии, комментируя доклад представителя «Киевэнерго» о высоких платежах за отопление.

«Мы считаем, что только после выполнения этих мер (информирование население - УНИАН) вы имеете моральное право рассылать платежки. Если будут хоть какие-то ошибки в платежках, мы будем это расценивать как нарушение лицензионных условий, и будем применять штрафы и административную ответственность для руководства компаний», - сказал Вовк.

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Также он добавил, что ранее комиссия обязала компании-поставщиков коммунальных услуг, начиная с октября 2016 года, информировать население о возможности получения субсидии и рассрочки, а также запустить в работу колл-центры.

«На протяжении сентября киевлянам была разослана необходимая информация… информацию о рассрочке мы дополнительно напечатаем в счетах за ноябрь, также мы подключили в работу свои и городские колл-центры», - доложил Вовку коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушма.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение расследования деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за предоставление этих услуг.

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Об этом он заявил на заседании Кабинета министров 16 ноября после того, как был заслушан доклад о том, что «Киевэнерго» выставило высокие счета жителям Киева за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Ранее сообщалось, что в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению от компании «Киевэнерго» со счетами, значение которых, по оценкам потребителей, превышает норму потребления тепловой энергии за две недели октября (начало отопительного сезона).

По мнению многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

В свою очередь, «Киевэнерго» объясняет высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров, согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.