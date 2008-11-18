АМК рекомендовал Киеву отменить повышение тарифов на ЖКУ для юрлиц
Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации упразднить распоряжения №№1487, 1488 и 1489 о повышении тарифов на коммунальные услуги или изменить их в соответствии с нормами конкурентного законодательства. Как сообщает сайт Комитета, о результатах рассмотрения требований городская власть должна сообщить на протяжении десяти дней.
Данное решение принято единогласно членами АМКУ сегодня на специальном заседании по этому поводу, сообщает пресс-служба комитета.
Ввиду того, что КГГА предусмотрела увеличение платы с 01 декабря в 2008 г., рекомендации АМКУ призваны предотвратить установление экономически необоснованных тарифов.
При этом рекомендации комитета, прежде всего, направлены на сохранение конкурентоспособности производителей и на минимизацию негативного влияния новых тарифов на ценовую ситуацию на социально важных рынках Киева.
Комитет обязал КГГА устранить дискриминационные тарифы для супермаркетов и других торговых сетей, операторов мобильной связи и частных нотариусов, банковских и страховых учреждений и тому подобное. Решение комитета никоим образом не касается игральных и развлекательных заведений.