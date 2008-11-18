Тимошенко призвала ЖКХ активнее искать инвесторов

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что для сокращения негативного влияния мирового финансового кризиса на сферу жилищно-коммунального хозяйства и ускорения процесса его реформирования необходимо активизировать работу по поиску инвесторов.

Об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями предприятий отрасли, мэрами крупнейших городов, представителями профсоюзов и членами Кабмина, посвященного обсуждению проблемных вопросов отрасли.

“Надо найти тех инвесторов, которые хорошо знают тематику, являются признанными специалистами, имеют опыт и которые придут в Украину с долгосрочными вложениями под гарантии правительства”, – заявила Ю.Тимошенко.

Она отметила, что мировой финансовый кризис может стать стимулом для ускорения реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Премьер-министр также подчеркнула, что на сегодняшнем совещании планируется выработать ряд мер для минимизации влияния мирового финансового кризиса на отрасль ЖКХ.