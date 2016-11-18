Гройсман поручил проверить пять крупнейших предприятий ТКЭ на честность формирования тарифов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко провести проверки на пяти крупнейших региональных предприятиях теплокоммунэнерго на предмет честности формирования тарифов.

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Об этом глава правительства сказал в эфире «Радио Свобода», отвечая на вопрос о том, почему размер коммунальных платежей от региона к региону разный.

«Злоупотребления на местах могут быть. Но они не могут быть системными, и их легко проверить. Я дал поручение вице-премьеру Зубко, чтобы он взял 5 базовых предприятий (ТКЭ - УНИАН) по стране и проверил, что там на местах происходит», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017-го. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране, а также возможность оформления рассрочки платежей за тепло. Сейчас субсидии получают порядка 6,4 млн домохозяйств.