В правительстве говорят, что субсидии оформят максимум 7,5 миллиона украинцев

Количество получающих субсидию домохозяйств, при сохранении нынешней динамики подачи заявлений, составит в отопительном сезоне 2016-2017 годов 7-7,5 млн домохозяйств, тогда как ранее прогнозировалось 8,5 млн.

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Об этом в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы рассчитываем, что на протяжении отопительного сезона увеличится количество людей, которые обращаются (за субсидией – УНИАН). Мы оцениваем максимальную цифру домохозяйств в 8-9 млн, но динамика роста, которую мы видим сегодня, говорит о 7-7,5 млн домохозяйств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал, что количество получающих субсидию домохозяйств достигнет своего максимума в 8,5 млн семей в отопительном сезоне 2016-2017 годов и начнет постепенно уменьшаться со следующего года благодаря повышению доходов домохозяйств. При этом необходимые расходы на финансирование субсидий могут вырасти в 2017 году до 52 млрд грн.

Он также советовал гражданам обращаться за субсидией до старта отопительного сезона во избежание ажиотажа в органах социальной защиты населения и задержек с назначением субсидий.

Правительство предложило сократить расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году на 3,6 млрд грн - до 47,1 млрд грн с 50,7 млрд грн. Такие изменения внесены в проект бюджета Украины на 2017 год, подготовленный ко второму чтению.