"Ощадбанк" выдал "теплых" кредитов более чем на 2 миллиарда гривень

Государственный "Ощадбанк" в рамках реализации государственной программы "Ощадний дім" в течение 2014-2016 годов выдал 127 тысяч кредитов на утепление жилья на общую сумму свыше 2 миллиарда гривень.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, 64% "теплых" кредитов выдано на приобретение энергоэффективного оборудования для частных домов, 36% - на утепление квартир. Среди участников программы 193 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Наиболее "энергоэффективными" банк назвал Сумскую, Львовскую, Киевскую и Харьковскую области.

По информации банка, программа поддерживается городскими, районными и областными администрациями, которые выделяют средства на компенсацию процентов или части суммы кредита из местных бюджетов. Таких партнерских программ в "Ощадбанке" уже 70.

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"На собственном опыте десятки тысяч украинских семей убедились, что с помощью государства можно провести тепломодернизацию жилья, значительно сэкономив средства. Это хорошее начало на пути преобразования Украины в энергоэффективное государство европейского уровня", - отметил глава правления банка Андрей Пышный.

Также сообщается, что государственная поддержка в рамках программы "Ощадний дім" с 27 июля текущего года составляет до 35% суммы кредита. В 2017 году правительство планирует продлить программу энергоэффективности.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.