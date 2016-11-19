Рекордная платежка за отопление: киевлянин получил счет на 6571 гривну

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители обычной многоэтажки на Татарке потрясены, потому что за 10 дней тепла им насчитали больше тысячи гривен каждому. "Сумма указана за полмесяца 1251 гривна", - возмущены киевляне. И это при наличии счетчика, который еще до недавнего времени исправно работал, но по неизвестным причинам неожиданно сломался. Соседи слышали, что тепловое устройство будто забирали на "поверку", но потом вернули. И только сейчас выяснилось, что счетчик не работает, потому что из него загадочным образом исчезла важная деталь.

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Жильцы винят "Киевэнерго", мол, тем выгодно начислять оплату без учета наличия счетчиков. В то, что счетчики массово воруют по всей столице, как уверяет теплопоставщик, горожане не верят. "Красиво все так сделано. Сказали хотите – собирайте с дома 50 тысяч, мы вам поставим", - говорят жители дома, где официально уже нет измерительного прибора.

Коммунальщики объясняют, что за собственные средства устанавливать счетчики не могут, потому что счета "Киевэнерго" заблокированы. Кражи же объясняют делом рук охотников за ломом и цветными металлами. Эксперты предупреждают, что "выбить" деньги и вернуть раскомплектованные счетчики или некорректно начисленные деньги в платежках – очень трудно. И это придется делать только через суд, и то при условии, если за это взяться коллективно. Для этого необходимо создать комиссию, которая составит соответствующие акты, оформит письма-обращения, приложит копию счета с просьбой пересчитать или подтвердить указанную сумму для оплаты.

Другой путь – прийти лично в центр обслуживания и простоять часами в очереди, чтобы попасть на прием к оператору. Там уже стоят люди с квитанциями, к которым много вопросов: у кого-то внезапно появился долг, а кто-то получил требование уплатить 6571 гривну. "И это по счетчику", - говорит владелец платежки.

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Возмущенные горожане предупреждают, что терпеть такой беспредел не собираются, поэтому если тарифы не пересчитают – они их просто не будут платить. А для сопротивления будут созывать общественные собрания и обращаться во все возможные инстанции. "Тепло на дворе – такие деньги! А что будет, если мороз будет по 20-30 градусов, что людям делает?" - говорят жители столицы. Их пытаются успокоить авторы нынешних тарифов: мол, паника преувеличена. Ошибки в платежках они вместе с теплопоставщиком пересмотрят, а виновных привлекут к ответственности.