Папиев предлагает поощрять добросовестных плательщиков ЖКУ

Народный депутат Украины (Партия регионов) Михаил Папиев предлагает реструктуризировать задолженность по квартирной плате, по оплате жилищно-коммунальных услуг, потребленного газа и электроэнергии.

Об этом говорится в законопроекте (№3377) о внесении изменений в Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию (о порядке реструктуризации задолженности), зарегистрированном в ВР 18 ноября т.г.

Документом предусматривается провести реструктуризацию задолженности, которая образовалась на 1 ноября 2008 года, а также дополнить статью 3 закона нормой, в соответствии с которой от начисления пени будут освобождены наиболее социально незащищенные категории граждан.

В законопроекте предложена специальная поощрительная норма, согласно которой гражданам, не имеющим задолженности и своевременно осуществляющим оплату жилищно-коммунальных услуг, уменьшается размер платы за пользование ЖКУ на 15%.

По мнению автора документа, данная норма будет способствовать улучшению уровня оплаты и внедрит новую стимулирующую функцию в механизм погашения задолженности по квартирной плате и плате за водо-, тепло-, газоснабжение, услуги водоотвода, электроэнергию, вывоз бытового мусора.

М.Папиев считает, что взыскание пени не играет важной социальной функции как одно из способов обеспечения своевременной платы за ЖКУ.

«Пеню необходимо взимать только после пересмотра потребленных объемов воды, природного газа, электрической и тепловой энергии, после улучшения жизненного уровня населения и принятия нового Жилищного кодекса Украины», - говорится в пояснительной записке к документу.