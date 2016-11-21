Киевские власти не обнаружили ошибок в платежках за тепло от "Киевэнерго"

Киевская городская государственная администрация не обнаружила ошибок в платежках за тепло от "Киевэнерго", которые жители столицы получили в середине ноября, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы комиссионно разобрали этот вопрос с привлечением представителей Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Минрегиона. Выводом является то, что "Киевэнерго" при начислении использовало методику, утвержденную постановлением №1037 согласно требованиям действующего законодательства. Нарушений мы там не нашли. Оснований для пересчета в этой категории (домов без домового прибора учета тепла - УНИАН) нет", - сказал Пантелеев.

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Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании "Киевэнерго" со счетами, суммы которых, по оценкам потребителей, превышают норму потребления тепловой энергии за две недели октября. По словам многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

"Киевэнерго" объясняет высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров, согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

При этом для около 650 домов с приборами учета начисления будут скорректированы в платежках за ноябрь, так как "Киевэнерго" не смогло снять показания со счетчиков этих домов и начислило плату по нормативу.