Субсидии на оплату комуслуг с начала года выросли в 3,6 раза

Жителям Украины в январе-октябре 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 3,21 миллиарда гривень, что почти в 3,6 раза превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 1,95 миллиарда гривень, в сельской – 1,26 миллиарда гривень.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-октябре были назначены 5,76 миллиона семей (97,9% обратившихся за субсидией). В городской местности субсидии назначены 3,9 миллиона семей, в сельской – 1,7 миллиона семей. По сравнению с январем-октябрем 2015 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 46,3%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2016 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличился в 1,8 раза – до 566,8 гривни.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.