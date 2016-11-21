Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% – до 51,3 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 15,6% – до 26,5 миллиарда гривень. Работы по строительству жилых зданий увеличились на 13,6%, до 13,6 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 18%, до 12,9 миллиарда гривень. Объемы работ по строительству инженерных сооружений выросли на 11,7% – до 24,8 миллиарда гривень.

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Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-октябре составили 81,9% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 9,4% и 8,7% соответственно.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 23% – до 12,3 миллиарда гривень, выполнив 24% от общего объема работ в стране.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 миллиарда гривень.

В 2014 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 миллиарда гривень.