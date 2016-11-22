В Харьковской области выделят более 80 миллионов гривен на жилищное кредитование участникам АТО

Финансовая поддержка из средств областного бюджета составляет до 40% от расчетной стоимости квартиры в доме, который еще строят, а также индивидуального жилого или садового дома, строительство которых предусмотрено градостроительной документацией.

81, 25 млн грн планируют направить на реализацию программы жилищного кредитования для участников АТО в 2016-2018 годы в Харьковской области.

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Также участники АТО могут воспользоваться программой индивидуального жилищного строительства на селе «Власний дім». Как сообщил Владимир Скоробагач, в рамках реализации программы утверждены Региональные правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе.

8 сентября этого года решением областного совета в эти правила были внесены изменения и увеличена сумма кредитов. Определяется она с учетом уровня платежеспособности заемщика, жителя села и не может превышать 300 тыс. грн. для строительства нового жилого дома, 150 тыс. грн. для реконструкции жилого дома или достройки жилья, 200 тыс. грн. для приобретения жилья и 50 тыс. грн. для строительства инженерных сетей и подключения их к коммуникациям.

Военнослужащим, военнообязанным и резервистам проценты за пользование кредитом не начисляются. Для этого необходимо предоставить копию военного билета, справку военного комиссариата или воинской части о пребывании на службе.

«Военные возвращаются со службы. У многих из них не было возможности построить новый дом своим семьям, реконструировать старый. Кроме того, многие участники АТО получили земельные участки в Харьковской области, и эта программа поможет им быстрее их обустроить, возможно, создать свое дело и начать жить в мире с новыми мыслями, идеями и занятыми работой», – отметил Владимир Скоробагач.