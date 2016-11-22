Кабмин усилил контроль за списанием недвижимости госкомпаниями

Кабинет министров Украины усилил контроль за списанием недвижимого имущества государственными компаниями, говорится в постановлении №824, опубликованном на сайте правительства.

"Документом предусматривается возможность списания недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства только по согласованию с государственными органами приватизации по местонахождению субъектов хозяйствования", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Соответствующие изменения в Порядок списания объектов государственной собственности были разработаны Фондом государственного имущества Украины для обеспечения интересов государства как собственника и увеличения количества объектов для приватизации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил предложенное Фондом госимущества введение в 2017-2020 годах коэффициента в размере 0,7 для действующих арендных ставок для объектов госсобственности, что означает их снижение на 30%.

Поступления в госбюджет Украины от приватизации по итогам января-октября 2016 года составили 77,9 миллиона гривень, что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.