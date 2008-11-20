Тимошенко надеется возобновить ипотечные кредиты за месяц

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что за месяц в Украине удастся возобновить работу системы ипотечного кредитования для достройки “замороженных” объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе совещания с губернаторами, посвященного вопросу выполнения бюджета 2008 года.

Премьер подчеркнула, что Национальным банком уже «отработаны проценты, которые дают надежду, что для наших людей это будет посильно».

«Сколько времени на это уйдет (на возобновление системы кредитования - УНИАН)? Мы рассчитываем, что в течение месяца мы сможем построить эту систему и дать людям ответы на привлечение ипотечных кредитов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она отметила, что необходимо четко определить, на какие именно объекты будут предоставляться кредиты, подчеркнув при этом, что кредиты выдавались на строительство элитного жилья, частных вилл, офисов.

«Если мы сейчас на новой основе начнем ипотечное кредитование… то мы с вами будем устанавливать граничный уровень цены жилых помещений и будем предоставлять людям ипотечное кредитование только под те дома, которые построены не менее чем на 60-70%, то есть не начинать новое строительство - нам нужно закончить долгострой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что с НБУ достигнута договоренность о кредитовании строительных организаций путем специального рефинансирования банков для достройки недостроенных объектов.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к губернаторам с просьбой у себя в регионах определить строительные организации, которые нуждаются в кредитах, а также банки, которые требуют специального рефинансирования под достройку незавершенных объектов.

«Я поручаю вам взять под свое непосредственное руководство систему привлечения кредитных ресурсов для строительных организаций, которые сегодня требуют такой помощи. От вас - составление реестров тех, кому это нужно, от нас - как только Минрегионстрой получит информацию, мы сразу выходим на Нацбанк, собираем все коммерческие банки, которые вами определены, и обеспечиваем вместе с НБУ систему рефинансирования строго под покрытие этих кредитов или под продление кредитов по специальным процентным ставкам», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.