Программа по установке счетчиков на тепло в домах провалена - Розенко

Об этом заявил в эфире телеканала 112 Украина вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Я могу сказать, что планы, которые были предоставлен местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго по установке счетчиков в каждом доме, провалены. Местные органы власти и теплокоммунэнерго провалили программу установки счетчиков в каждом доме. На сегодня около 60% домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками", - рассказал Розенко.

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Министр также заявил, что на исправление ситуации есть еще полтора месяца, а правительство не будет спокойно наблюдать, как предприятиями теплокоммунэнерго саботируется процесс установки счетчиков.

"Есть еще время, полтора месяца, если за полтора месяца радикально ситуация не изменится, я обещаю, что правительство с НКРЭКУ должным образом отреагирует на эту ситуацию", - отметил Розенко.