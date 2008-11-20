Президент отменил повышение коммунальных тарифов в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации", которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур в 5-10 раз.

Текст документа от 20 ноября 2008 года опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент постановил отменить распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации от 30 октября 2008 года №1487, №1488 и №1489 о тарифах на коммунальные услуги по снабжению холодной и горячей воды, на тепловую энергию и централизованное отопление для бюджетных учреждений и других потребителей как не отвечающие Конституции и законам Украины, другим актам законодательства.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Распоряжениями от 30 октября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных потребителей с 1 декабря 2008 года увеличены в 5-10 раз. Между тем по информации Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в настоящее время действующие в городе Киеве уровни тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод для населения на 52-67% возмещают себестоимость соответствующих услуг, а для коммерческих потребителей - на 77-214% соответственно. Таким образом, для возмещения себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг и гарантирования необходимой прибыли для переоснащения жилищно-коммунального хозяйства тарифы на указанные услуги в городе Киеве могли бы вырасти в 2-3 раза. Кроме того, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2008 года осуществлено названными распоряжениями без предварительного обнародования информации с обоснованием необходимости внесения изменений в цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставление потребителям информации о структуре цен/тарифов.

Следовательно, отмечает глава государства, при издании указанных распоряжений нарушен ряд требований Закона «О жилищно-коммунальных услугах», в частности, об утверждении цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере экономически обоснованных расходов на их производство (часть третья статьи 31), предоставление потребителям информации о структуре цен/тарифов (пункт 2 части первой статьи 20).

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, указанные распоряжения изданы председателем Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ с превышением полномочий в сфере установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку Законом «О жилищно-коммунальных услугах» на Киевскую городскую государственную администрацию возложены только полномочия по взаимодействию с органами местного самоуправления в вопросах предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования тарифов, контроля за соблюдением законодательства относительно защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, установление же тарифов на жилищно-коммунальные услуги отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, отмечает Президент, распоряжения главы Киевской городской государственной администрации могут привести к ухудшению условий деятельности отдельных субъектов ведения хозяйства (в частности, строительных организаций, предприятий торговли, гостиничной сферы).