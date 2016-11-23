Кабмин выделил еще 20 миллионов на программу "теплых" кредитов

Кабинет министров увеличил сумму, предусмотренную на выплату компенсаций по программе "теплых" кредитов на покупку котлов для потребителей, которые не используют в качестве топлива природный газ, на 20 миллионов гривень, перераспределив эти деньги из других направлений данной программы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"(Предлагается – УНИАН) добавление 20 миллионов гривень с одной программы на другую по выплате компенсации людям, которые купили негазовые котлы", - сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, представляя данное решение.

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Как сообщал УНИАН, программа выдачи "теплых" кредитов началась в апреле 2015 года. Тогда правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Ранее в Кабмине сообщили, что на 2017 год закладывают 400 миллионов гривень на выдачу населению "теплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.