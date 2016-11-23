Кабмин выделил еще 20 миллионов на программу "теплых" кредитов
Сумма компенсаций по "теплым" кредитам на покупку негазовых котлов увеличена на 20 миллионов гривень.
Кабинет министров увеличил сумму, предусмотренную на выплату компенсаций по программе "теплых" кредитов на покупку котлов для потребителей, которые не используют в качестве топлива природный газ, на 20 миллионов гривень, перераспределив эти деньги из других направлений данной программы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"(Предлагается – УНИАН) добавление 20 миллионов гривень с одной программы на другую по выплате компенсации людям, которые купили негазовые котлы", - сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, представляя данное решение.
Читайте также"Ощадбанк" выдал "теплых" кредитов более чем на 2 миллиарда гривень
Как сообщал УНИАН, программа выдачи "теплых" кредитов началась в апреле 2015 года. Тогда правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.
Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.
Ранее в Кабмине сообщили, что на 2017 год закладывают 400 миллионов гривень на выдачу населению "теплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.