В Киеве на Майдане начался демонтаж надстройки на Доме профсоюзов (фоторепортаж)

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года на крыше Дома профсоюзов началось строительство. Впоследствии стало известно, что два этажа общей площадью около 800 квадратных метров надстроили незаконно.

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23 марта Высший хозяйственный суд обязал Киевский городской совет профсоюзов и ООО "Європолекс" демонтировать незаконную надстройку на Доме профсоюзов.

14 июля 2016 года советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец сообщил, что застройщик согласился на демонтаж надстройки и начаты подготовительные работы.