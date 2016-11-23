В Киеве на Майдане начался демонтаж надстройки на Доме профсоюзов (фоторепортаж)
Начался демонтаж надстройки на Доме профсоюзов на Площади Независимости в Киеве
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года на крыше Дома профсоюзов началось строительство. Впоследствии стало известно, что два этажа общей площадью около 800 квадратных метров надстроили незаконно.
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23 марта Высший хозяйственный суд обязал Киевский городской совет профсоюзов и ООО "Європолекс" демонтировать незаконную надстройку на Доме профсоюзов.
14 июля 2016 года советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец сообщил, что застройщик согласился на демонтаж надстройки и начаты подготовительные работы.