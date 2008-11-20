Правительство подписало меморандум с застройщиками

Министерство регионального развития и строительства сегодня подписало меморандум о взаимопонимании со строительными организациями, производителями стройматериалов, профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального строительства Василий КУЙБИДА.

Документ был подписан с целью максимально возможного сохранения кадрового потенциала, уровня заработной платы и других социальных гарантий для работников строительной отрасли, а также для стабилизации внутренней ценовой ситуации в отношении строительных работ, стройматериалов и изделий строительного назначения.

Согласно документу, строительные организации и производители стройматериалов берут на себя обязательство организовать работу на предприятиях на уровне не менее минимальных объемов, которые обеспечат сохранение производственных мощностей и трудовых ресурсов.

Со своей стороны Минрегионстрой взял на себя обязательства, в частности, заключить с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов отраслевое соглашение на 2009-2011 годы, обеспечить создание законодательной и нормативной базы по вопросам строительства жилья при государственной поддержке граждан.

Кроме того, министерство намерено инициировать внедрение регистрации цен на продукцию промышленности стройматериалов, которая производится украинскими предприятиями и реализуется на внутреннем рынке, и тарифов на ее перевозку и декларирование изменений этих цен и тарифов с целью стабилизации цен на внутреннем рынке.