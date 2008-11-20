Жилье подешевеет на 20%

Выполнение условий меморандума о взаимопонимании со строительными компаниями и производителями стройматериалов, а также принятие антикризисного закона в строительной отрасли приведут к снижению стоимости жилья минимум на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его мнению, если будет ограничена рентабельность строительных компаний, подешевеют стройматериалы, а парламент примет закон, поданный Минрегионстроем, и таким образом долевое участие застройщиков в развитии инженерной и социально-транспортной инфраструктуры городов сведется до нуля, то себестоимость квадратного метра жилья существенно снизится. “Как минимум на 20%”, – уточнил он.

В то же время президент ассоциации “Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий” Иван САЛИЙ отметил, что доля строительных материалов в себестоимости жилья составляет 50%.

По его мнению, чтобы удешевить строительство жилья, необходимо, чтобы выполнялись указы Президента о доступном жилье, в частности, земля для строительства домов должна выделяться бесплатно.