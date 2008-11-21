Кабмин может ограничить рентабельность в строительстве

Правительство Украины предлагает ограничить предельную рентабельность производства щебня, песка, цемента и кирпича на уровне 15%.

Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров, предусматривающим внесение соответствующих изменений в правительственное постановление №1548 от 25 декабря 1996 года.

Проект постановления также предполагает установить уровень вознаграждения застройщиков не более 15%.

"Проект постановления направлен на усиление влияния органов исполнительной власти на процесс формирования цен на отдельные виды строительных материалов и стоимости строительных работ, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации, прежде всего на региональном уровне", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

При этом в записке отмечается, что реализация постановления создаст условия для недопущения сокращения объемов строительства, необоснованного роста цен на отдельные виды стройматериалов и стоимости строительных работ.