Жилье на первичном рынке Киева дешевеет

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева с 14 по 20 ноября снизилась на 3,21% (79 долл.) - до 2 389 долл. за 1 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Как указывается в сообщении, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 821 долл./кв.м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 4 002 долл./кв.м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв.м жилья наблюдалось в Печерском районе - на 154 долл. - до 4 002 долл., в Шевченковском - на 105 долл. - до 2 906 долл., Голосеевском - на 99 долл. - до 2 435 долл., Соломенском - на 61 долл. - до 2 573 долл., Дарницком - на 69 долл. - до 2 213 долл., Деснянском районе - на 66 долл. - до 1 821 долл., Подольском - на 97 долл. - до 2 219 долл., Днепровском районе - на 87 долл. - до 2 182 долл;. Оболонском - на 95 долл. - до 3 301 долл. и Святошинском районе - на 86 долл. - до 2 285 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева. Компания анализировала стоимость жилья в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, т.е. инвестиции осуществляются на этапе строительства.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева с 1 по 14 ноября снизилась на 4,03% (104 долл.) - до 2 468 долл. за 1 кв.м.