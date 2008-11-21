Черновецкий не допустит строительство в Александровской больнице

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не допустит возобновления строительства на территории Александровской (Октябрьской) больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я обещаю работникам Александровской больницы, что незаконное строительство на территории этого медицинского заведения не состоится ни при каких обстоятельствах. Это моя принципиальная позиция», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября представители научной общественности Украины направили открытые письма-обращения премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой защитить Александровскую больницу от застройщиков, прекратить разрушение дендропарка им. А.Богомольца и немедленно создать на его территории мемориал выдающимся деятелям медицинской науки.

Профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.Богомольца, директор Института дерматологии и косметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ сообщила, что сейчас в судах продолжается рассмотрение дела о строительстве многоэтажного дома на территории Александровской больницы.

В то же время, воспользовавшись поручением первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО об укреплении склона возле больницы, строители пытаются продолжить строительство жилого дома на территории парка им. А.Богомольца.

Застройщиком является компания “Жилстрой”, которой решением сессии Киевсовета от 10 июля 2003 года был передан земельный участок площадью 0,45 га на территории Александровской больницы под застройку. По информации, которую неоднократно обнародовали представители команды нынешнего мэра столицы, а также О.БОГОМОЛЕЦ, компания-застройщик “принадлежит сегодня рядовому депутату Верховной Рады от БЮТ господину КУРОВСКОМУ”.

По поводу ситуации с застройкой территории этой больницы есть четыре поручения Президента Украины.

По данным О.БОГОМОЛЕЦ, сегодня строители уже вырубили на территории дендропарка им. А.Богомольца 226 деревьев. Чтобы прекратить вырубку и не позволить продолжать строительные работы, общественные активисты организовали круглосуточную охрану территории больницы и парка.