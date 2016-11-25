Власти Каталонии оштрафовали Airbnb и HomeAway на 600 тысяч евро

Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, штраф был определен мэром Барселоны Адой Колау в рамках кампании по «разгону нерегулируемого туризма» в городе. По мнению барселонских властей, Airbnb и HomeAway сдавали в аренду дома и квартиры, которые не состояли на учете в Каталонском регистре туризма.

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Reuters отмечает, что штраф, как ожидается, может грозить еще девяти туристическим сайтам аренды жилья в городе. К ним могут быть применены санкции в размере до €30 тыс за «невыполнение региональных законов туризма».

«Не должно быть допустимо, что существуют тысячи квартир, которые сдаются незаконно без лицензии и без уплаты налогов», — приводит издание слова Колау из интервью Catalunya Radio. Как уточнила мэр города, подобные дома и квартиры «держат в опасности живущих по соседству», а также «наносят им ущерб».​

В Airbnb Reuters сообщили, что были опечалены решением властей Барселоны. В компании планируют подавать апелляцию.​