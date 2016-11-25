Порошенко подписал закон о реструктуризации долгов предприятий ЖКХ

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, с целью обеспечения финансовой стабильности и предотвращения кризисных ситуаций во время прохождения отопительного периода, законом предусмотрено урегулирование кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики, водоснабжения, водоотвода за газ и электроэнергию путем проведения взаиморасчетов и реструктуризации.

Документ предусматривает создание реестра предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности. С момента включения предприятия в такой реестр будет снят арест с его счетов.

Реализация закона будет способствовать улучшению финансового положения предприятий теплоэнергетики и предприятий водоснабжения и водоотвода Украины и предотвращению их банкротства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 3 ноября.

Согласно документу, первым этапом уменьшения задолженности станет проведение централизованных взаиморасчетов за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей воды, услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения и водоотвода.

Вторым этапом будет реструктуризация кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики за потребленный до 1 июля 2016 года природный газ, которая останется непогашенной по состоянию на 31 декабря 2016 года. При этом не будет учитываться сумма штрафных санкций, инфляционных начислений и начисленных процентов.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали по состоянию на 26 октября 2016 года задолжали "Нафтогазу" за газ, использованный для производства тепловой энергии, около 18 млрд грн, из них в 2016 году – 2,6 млрд грн.