Коммерческая недвижимость Европы теряет инвестиции - за 9 месяцев упали почти на треть

Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы за три квартала 2016 года упали на 29% - до 128 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе компании Knight Frank, передает РИА Недвижимость.

Читайте такжеМировые инвестиции в недвижимость сократились впервые с 2009 года

"В III квартале 2016 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Европы составил 37,1 миллиарда евро, что стало минимальным значением с I квартала 2014 года", - сказано в релизе.

Снижение по сравнению с III кварталом 2015 года составило 40,2%.

Падение объемов инвестиций объясняется снижением активности игроков на трех ключевых рынках - Великобритании, Германии и Франции. Причиной падения рынка инвестиций Великобритании стал референдум о выходе страны из ЕС, отмечается в материале.

За три квартала объем инвестиций в коммерческую недвижимость Великобритании составил 33 миллиарда евро, Германии – 24,6 миллиарда, Франции – 13,9 миллиарда евро. Швеция находится на 4 месте с показателем 8,1 миллиарда, Испания – на 5 месте (8 миллиардов), добавляется сообщении.