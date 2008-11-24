Ипотечное кредитование для населения надо упростить - эксперт

В Украине с учетом финкризиса до конца года может быть приостановлено строительство около 70% жилых объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель совета директоров девелоперской компании «XXI век» и председатель совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ в ходе третьего международного саммита Института Адама СМИТА «Недвижимость Украины».

По его словам, если принять антикризисные меры, то в среднесрочной перспективе намечается оживление рынка, в частности, общий подъем экономики ожидается не ранее 2010 года, возобновление банковского финансирования – с середины 2009 года.

Л.ПАРХАЛАДЗЕ подчеркнул, что после стагнации в 2009 году цены на жилье будут расти умеренными темпами, начиная с 2010 года.

Эксперт считает, что в условиях кризиса необходимо сконцентрироваться на таких направлениях: упрощение разрешительной системы, создание возможности для покупки жилья населением через упрощение ипотечного кредитования, концентрация на крупных масштабных проектах, особенно к Евро-2012, защита отечественного девелопера, строителя и производителя стройматериалов.