"Космические" платежки за коммуналку: Нацкомиссия заявляет, что методика расчета правильная

Применение методики расчета тарифов за услугу по центральному отоплению при отсутствии общедомовых тепловых счетчиков не приводит к удвоению начислений за коммунальные услуги, а также не несет в себе методологических ошибок. Соответствующее заявление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размещено на сайте регулятора.

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«Применение положений, указанных в постановлении Кабмина от 30.10.2015 года № 1037, не приводит к каким-либо удвоениям начислений платежей, не несет в себе никаких методологических ошибок и даст возможность потребителям, у которых отсутствуют приборы учета тепловой энергии, и в этом отопительном сезоне приблизить выставленные начисления к фактическим значениям (потребленной тепловой энергии – УНИАН)», - говорится в заявлении регулятора.

Также сообщается, что с начала 2015 года комиссией было принято решение о первоочередном включении в инвестиционные программы лицензиатов (теплокоммунэнерго – УНИАН) мероприятий по установлению в многоквартирном жилом фонде тепловых счетчиков для достижения 100% показателя учета тепла.

По данным НКРЭКУ, в тех домах, в которых не были установлены общедомовые тепловые счетчики, была применена методика расчета стоимости оплаты за услугу по централизованному теплоснабжению согласно постановлению Кабмина от 30.10.2016 года №1037. Эта формула учитывала температуру внешней среды и продолжительность отопительного сезона.

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«Этот механизм был поддержан в том числе и представительством МВФ… Его введение позволило только в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года уменьшить начисления платы населению за коммунальную услугу по централизованному отоплению (при отсутствии счетчиков тепловой энергии) на сумму около 350 млн грн и позволило потребителям сэкономить более 10% их средств», - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе заявили, что НКРЭКУ продолжит принимать меры по защите социально уязвимых слоев населения.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании «Киевэнерго» со счетами, суммы которых, по оценкам потребителей, превышают норму потребления тепловой энергии за две недели октября. По словам многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

«Киевэнерго» объяснило высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров (постановление №1057), согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк пригрозил штрафами и административной ответственностью облгазам и теплокоммунэнерго в случае, если они не будут информировать население о возможности получения субсидий и рассрочки по коммунальным платежам.