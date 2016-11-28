Регулятор коммунальных тарифов назвал города-аутсайдеры по энергоэффективности

Местные власти Тернополя, Луцка, Житомира, Южноукраинска, Калуша и Полтавской области не обращают внимания на прозрачность расчета тарифов за услугу по централизованному теплоснабжению и блокируют меры энергоэффективности, которые дают возможность снизить потребление тепловой энергии.

Читайте такжеГройсман поручил проверить пять крупнейших предприятий ТКЭ на честность формирования тарифов

Соответствующее заявление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, размещено на сайте регулятора.

«Несмотря на неоднократные обращения НКРЭКУ на протяжении 2015-2016 годов в органы местного самоуправления и областных госадминистраций по усилению работы в сфере обеспечения 100% учета тепловой энергии в многоквартирном жилом фонде, на сегодняшний день остаются города-аутсайдеры, где органы местного самоуправления не обращают внимания на прозрачность начислений за потребленную коммунальную услугу и блокируют внедрение мероприятий по энергоэффективности», - говорится в документе.

В своем заявлении комиссия отмечает, что самый низкий уровень учета тепловой энергии (в диапазоне от 1% до 31,3%) характерен для теплоснабжающих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома Житомира, Луцка, Кременчуга, Тернополя, Южноукраинска и Калуша. Это при том, что, по данным НКРЭКУ, средний показатель учета тепловой энергии по Украине по состоянию на ноябрь 2016 года составил 61%.

«В очередной раз НКРЭКУ обращается к Тернопольскому, Луцкому, Житомирскому, Южноукраинскому и Калушскому городским советам, а также к Полтавской областной госадминистрации с призывом срочно взять под личный контроль и способствовать скорейшему предоставлению инвестиционных программ по приоритетным мероприятиям - обеспечению стопроцентного уровня оснащенности учетом тепловой энергии», - говорится в заявлении регулятора.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании «Киевэнерго» со счетами, суммы которых, по оценкам потребителей, превышают норму потребления тепловой энергии за две недели октября. По словам многих жителей столицы, суммы в платежках равны месячной норме потребления тепла.

«Киевэнерго» объяснило высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров (постановление №1057), согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк пригрозил штрафами и административной ответственностью облгазам и теплокоммунэнерго в случае, если они не будут информировать население о возможности получения субсидий и рассрочки по коммунальным платежам. После этого НКРЭКУ опубликовала заявление, согласно которому госорган подтвердил правильность методики расчета тарифа на тепло, отметив, что эта методика используется только для тех домов, в которых отсутствуют общедомовые тепловые счетчики.