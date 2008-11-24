Немецкие пенсионные и инвестфонды идут в Украину - эксперт

В ближайшее время ожидается приход немецких пенсионных и инвестиционных фондов в коммерческую недвижимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила партнер компании «Бейкер и Маккензи» Лина НЕМЧЕНКО в ходе третьего международного саммита Института Адама Смита «Недвижимость Украины».

По ее словам, в ближайшее время, если кризис не будет ухудшаться, мы можем ожидать прихода немецких пенсионных и инвестиционных фондов на рынок коммерческой недвижимости Украины.

По словам объединенного директора направления "Рынки капитала" компании Jones Lang LaSalle Германа ПАНИКАРА, сейчас рынок коммерческой недвижимости Украины также изучают крупные девелоперские компании из США, Канады, Великобритании, Польши, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Голландии, Португалии, Австрии.

Г.ПАНИКАР отметил, что в последнее время в Украине изменились типы инвесторов, вкладывающих деньги в коммерческую недвижимость. В частности, это инвесторы, которые ищут депрессивные объекты с дешевой стоимостью (ставки капитализации – 15-16%), а также девелоперы и инвесторы, которые ожидали наступления кризиса и снижения цен на землю. «Это стратегические инвесторы, которые хотят войти на украинский рынок», - добавил он.

По данным эксперта, с рынка ушли инвесторы с высокой долей заемного капитала, а также на рынке появляются частные инвестиционные фонды, которые готовы в качестве партнера входит в совместные предприятия, с тем чтобы, когда ситуация улучшится, заменить собственный капитал на заемный.