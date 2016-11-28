Киевские власти предлагают в домах без счетчиков начислять плату за отопление аналогичную домам с теплосчетчиками

Таким образом жители в домах с приборами и без них получат аналогичные квитанции за отопление. Такое предложение озвучил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, столичная власть подробно проанализировала ситуацию с начислениями за октябрь и предлагает совместно с правительством внедрить оптимизированный механизм начисления за отопление.

«Мы стремимся, прежде всего, обеспечить справедливые начисления для жителей домов, где существуют технические проблемы с установкой узлов учета, или где приборы учета были украдены или повреждены. Для этого будет определен средний уровень потребления тепла в многоэтажках со счетчиками, который будет применен для начисления в аналогичных домах, где счетчики отсутствуют. Ежемесячная публикация объемов потребления тепла домами со счетчиками, а также показателей удельного потребления снимут любые вопросы и домыслы вокруг начисления», – сообщил заместитель председателя КГГА.

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Он напомнил, что в Киеве начисления за централизованное отопление для 90% квартир осуществляется по приборам учета тепла и 10% квартир по расчетной методике, утвержденной постановлением Кабинета Министров № 1037.

«Опыт двух предыдущих отопительных сезонов показал, что жители поддерживают начисления по приборам учета даже в холодные месяцы, когда цена за отопление превышает тариф, понимая больший объем потребления тепла. Несмотря на то, что в Киеве лишь небольшая часть домов остается не оснащенной приборами учета, именно здесь целесообразно ввести такую пилотную модель начисления. Поэтому мы должны внести изменения в начисления в таких домах пока там не будут установлены приборы учета», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев отметил, что усилиями столичной администрации осуществлены все необходимые расчеты и надеется, что эта инициатива будет поддержана на уровне государства.

Ранее, Киевская городская государственная администрация не выявила ошибок в платежках за тепло от "Киевэнерго", которые жители столицы получили в середине ноября.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании "Киевэнерго" по счетам, суммы которых, по оценкам потребителей, превышающих нормы потребления тепловой энергии за две недели октября. По словам многих жителей столицы, суммы в платежках уровне месячной нормы потребления тепла.