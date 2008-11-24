За газ население будет платить на 200-5600 грн. в год больше

В случае повышения цены на газ на 35% население Украины будет платить за него на 210 – 5600 грн. в год больше, в зависимости от площади квартир.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Александр Попов.

По его словам, для жителей 1-комнатной квартиры общей площадью 20 кв. м и нормой потребления газа около 1680 куб. м/год (при наличии счетчика) сумма оплаты за потребленный газ вырастет с 601,80 грн. до 812,50 грн. в год (разница – 210,70 грн.), а для квартиры площадью 50 кв. м – на 796,30 грн. – до 3074,40 грн. в год.

Для 2-комнатной квартиры общей площадью 60 кв. м (для которой норма потребления составляет около 4920 куб. м/год) оплата за газ увеличится на 955,60 грн. – до 3689,30 грн. в год, а для квартиры площадью 80 кв. м – на 2612,70 грн. – до 10 071,90 грн. в год.

При этом для 3-комнатной квартиры общей площадью 100 кв. м (норма потребления – около 7800 куб. м/год) стоимость потребленного газа вырастет на 3265,90 грн. – до 12 589,90 грн. в год, а для квартиры площадью 150 кв. м годовая плата за потребленный газ будет составлять 16 044,60 грн. (разница – 5619,20 грн.).

По словам А.Попова, такие расчеты приведены для домов, в которых вообще не проводились мероприятия по энергосбережению. Если в квартирах заменить окна, полностью утеплить стены и т.д., то нормы потребления уменьшатся наполовину.

Эксперт также отметил, что существующей законодательной базой предусмотрено отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды не квартир многоквартирных домов, а самих домов по инициативе потребителей. Отключение может осуществляться только в тех случаях, когда такая возможность предусмотрена утвержденной органом местного самоуправления схемой теплоснабжения в соответствии с Законом Украины «О теплоснабжении».

10 ноября т.г. Министерство юстиции зарегистрировало постановление Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) о повышении тарифов на газ для населения на 35% (регистр. 1088/15779). Постановление вступает в силу с 1 декабря т.г.

Предполагается, что потребители непосредственно начнут платить по новым тарифам с 1 января следующего года.

Последний раз НКРЭ пересматривала в сторону повышения розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, а вступили в силу они с 1 сентября 2008 года.