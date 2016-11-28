В Украине уже 20% многоэтажек создали ОСМД

Жители 20% украинских многоэтажек уже создали Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), из которых около половины объединились за последние полгода, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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«Процесс создания ОСМД вошел в геометрическую прогрессию. Из 120 тис. домов многоэтажного фонда объединилось почти 24 тыс.», - цитирует Зубко пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, стимулируя создание ОСМД, ведомство не стремится ликвидировать ЖЭКи, а только лишь предоставляет людям возможность выбрать лучшую цену и качество на конкурсной основе.

«Муниципалитеты многих городов деньги на поддержку жилого фонда выделяют для ОСМД. Как эффективный владелец, ОСМД способно контролировать качество и стоимость работ, организовывать конкурс для фирм-исполнителей и подписывать договор по гарантийным обязательствам. Поэтому мы создали законодательную базу для такого эффективного владельца, который может получать деньги из государственного бюджета и Фонда энергоэффективности», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с июля 2015 года вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Согласно документу, если совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до июля 2016 года не приняли решение о форме управления многоквартирным домом, управление таким домом осуществляется управляющим, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен дом, а создание объединений совладельцев многоквартирных домов даст возможность доступа к государственным, местным программам международной технической помощи по реновации жилищного фонда.