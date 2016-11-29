В Украине более 60% многоэтажек оснащены тепловыми счетчиками

Национальная комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в случае выполнения ее лицензиатами (теплоснабжающими компаниями) инвестиционных программ, прогнозирует рост оснащенности многоквартирных домов Украины общедомовыми приборами учета тепловой энергии с нынешних 61% до 88% до конца 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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«По состоянию на ноябрь 2016 оснащенность приборами учета тепловой энергии достигла 61%. При выполнении утвержденных на 2016 год инвестиционных программ оснащенность средствами учета тепловой энергии многоквартирного жилья достигнет 88%», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала 2015 года комиссией было принято решение о первоочередном включении в инвестиционные программы лицензиатов (теплокоммунэнерго – УНИАН) мероприятий по установлению в многоквартирном жилом фонде тепловых счетчиков для достижения 100% показателя учета тепла.

«В результате принципиальной позиции НКРЭКУ показатель оснащенности приборами коммерческого учета тепловой энергии на конец 2015 года вырос до 51%», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября многие жители Киева получили платежки за услуги центрального отопления от компании «Киевэнерго» со счетами, суммы которых, по оценкам потребителей, превышают норму потребления тепловой энергии за две недели октября. «Киевэнерго» объяснило высокие счета за отопление для домов без домового прибора учёта тепловой энергии методикой, принятой Кабинетом министров (постановление №1057), согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

После этого НКРЭКУ опубликовала заявление, согласно которому госорган подтвердил правильность методики расчета тарифа на тепло, отметив, что эта методика используется, только для тех домов, в которых отсутствует общедомовой тепловой счетчик. Регулятор призвал местные органы власти активно способствовать выполнению инвестиционных программ теплокоммунэнерго по части установления тепловых счетчиков и доведения уровня учета тепла до 100%.