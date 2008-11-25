Самые дорогие коттеджи в Украине строятся в Крыму

По состоянию на ноябрь т.г. по стоимости коттеджей в коттеджных городках лидирует Крым, где 1 кв. м стоит 4027 долл.

Такие данные приводит портал загородной недвижимости www.cottage-ua.com.ua.

По данным портала, на стоимость крымских коттеджей повлияло предложение домовладений в комплексе «Черноморский», которое составляет 20 тыс. долл./кв. м.

При этом в Киеве средняя стоимость 1 кв. м в коттеджах составляет 3,6 тыс. долл., в Киевской области – 1989 долл. Самая низкая средняя стоимость коттеджей – в Черниговской и Ривненской областях (по 800 долл./кв. м).

В то же время средняя стоимость 1 кв. м в таунхаусах (сблокированных домах) составляет 3350 долл. в Киеве, 2154 долл. – в Одесском регионе, 2067 долл. – в Харькове.

Самая низкая стоимость 1 кв. м в таунхаусах зафиксирована в Тернопольской (700 долл.), Луганской и Запорожской областях (по 1,2 тыс.).