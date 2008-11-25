На Оболони в столице продлят улицу Куреневскую

Уже в текущем году начнутся работы по продлению улицы Куреневской в Оболонском районе столицы. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно документу, ул. Куреневскую продлят на участке от ул. Ермака до ул. Богатырской.

Заказчику КП «Дирекция строительства путево-транспортных сооружений г. Киева» для проектирования и выполнения работ по продлению улицы поручено на тендерной основе определить генеральные организации по проектированию и строительсву.

Кроме того, Главному управлению транспорта КГГА поручено подать в Главное управление экономики и инвестиций КГГА инвестиционные предложения по финансированию проектных и строительных работ по продлению ул. Куреневской за счет перераспределения средств в пределах ассигнований Главного управления транспорта КГГА, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития Киева на 2008 год.