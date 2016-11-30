Гройсман поручил проверить начисление тарифов и наказать недобросовестных чиновников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверить региональные предприятия теплокоммунэнерго в части справедливого формирования тарифов и начислений коммунальных платежей.

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Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина.

"Вопрос, сколько насчитывают - это вопрос местной власти или местных предприятий ТКЭ. Правительство не имеет прямого отношения к начислениям, - сказал Гройсман. - Более того, меня удивляет, почему по многим городам нет счетчиков. А что выходит? Кто имел счетчики, они получили справедливые начисления, а другим начисляли по формуле, которую использовали не всегда верно. Сейчас регулятор с этим разбирается. И это не вопрос министерства, парламента или правительства. Это вопрос конкретного мэра и ТКЭ. Мы разберемся, и поставим на место тех, кто ведет себя недобросовестно. Но вопрос в том, как можно так относиться к людям, которые вас выбирают?", - сказал глава правительства.

Ранее Гройсман уже отмечал, что Минрегион должен провести проверки на пяти крупнейших региональных предприятиях теплокоммунэнерго на предмет честности формирования тарифов, потому что "злоупотребления на местах могут быть".

Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017-го. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране, а также возможность оформления рассрочки платежей за тепло. Сейчас субсидии получают порядка 6,4 миллиона домохозяйств.