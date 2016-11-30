Премьер выставил требование местным властям - оборудовать дома счетчиками в кратчайший срок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил местным органам власти максимально быстро оборудовать жилой фонд на местах счетчиками потребления тепла.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что установка счетчиков должна пройти в отопительный период.

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"Задача - за отопительный сезон максимально оборудовать приборами учета во всех домах. Фактически всем в Украине будут начислять по счетчикам, - сказал Гройсман. - И мы не дадим использовать какие-то формулы в своих интересах. Наша задача - заставить местные власти поставить приборы учета".

Гройсман подчеркнул, что манипулирование цифрами и формулами - это прямые попытки манипулирования ресурсами, в том числе финансовыми. "Но тут НКРЭКУ (и другим ведомствам - УНИАН) нужно действовать жестко", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман анонсировал решение правительства, обязывающее предприятия теплокоммунэнрего начислять потребителям плату за тепло только на основе показаний счетчиков или усредненных показателей для домой, до сих пор не оборудованных приборами учета.