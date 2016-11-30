Кабмин утвердил новую систему оплаты за тепло в домах без счетчиков - будут платить как соседи со счетчиками

Кабинет министров Украины в рамках усовершенствования системы оплаты коммунальных услуг в стране своим решением обязал предприятия теплокоммунэнерго начислять потребителям плату за тепло только по показаниям домовых счетчиков.

Соответствующее решение анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, там, где учитывали показатели приборов учета, там начисления были справедливыми и оправданными, а там, где счетчиков не было, имели место в том числе недобросовестные действия чиновников.

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Одновременно Гройсман предложил привязать формулу начисления оплаты за тепло для домов, где счетчиков нет, к среднему показателю оплаты за тепло в домах, где счетчики есть.

"Что мы видим: там, где есть счетчики - там платят честно. Но там, где нет счетчиков, могут быть дельцы, которые нагревают руки грязные на начислениях. И сегодня мы принимаем решение: для всех городов начислять оплату за тепло по счетчику. Для всех. Если счетчиков в доме нет, то берите среднее по домам, где счетчики есть. Это значит, что средние начисления будут также объективными и справедливыми", - сказал Гройсман.

Ранее глава правительства поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверить региональные предприятия теплокоммунэнерго в части справедливого формирования тарифов и начислений коммунальных платежей.