НКРЭКУ предлагает свой вариант начисления платы за тепло

Плата за тепло по усредненному показателю для не оборудованных приборами учета домов будет начисляться в городах с более 50% оснащенности счетчиками, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в ходе заседания правительства.

"В этом отопительном сезоне, поскольку достигнут значительно больший уровень оснащенности приборами учета, мы предлагаем сменить подход к начислению за потребление тепловой энергии. В каждом городе, где достигнуто больше 50% оснащенности приборами учета - начислять оплату по домам, где нет прибора учета, исходя из усредненного значения потребления тепловой энергии по приборам учета", - сказал он.

Вовк отметил, что по состоянию на 1 ноября показатель оснащенности тепловыми счетчиками многоквартирных домов Украины составляет 61%.

"У нас есть лидеры, есть и аутсайдеры, - сказал Вовк. – Наихудшая ситуация в городе Тернополь, где уровень оснащенности приборами учета составляет 1%".

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При этом он отметил, что комиссия намерена утвердить на следующий год инвестиционные программы для ее лицензиатов (теплоснабжающих компаний) по установке в многоквартирном жилом фонде Украины тепловых счетчиков, выполнение которых позволит достигнуть 100% показателя учета тепла в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил местным органам власти максимально быстро оборудовать жилой фонд на местах счетчиками потребления тепла.

Ранее НКРЭКУ сообщила, что местные власти Тернополя, Луцка, Житомира, Южноукраинска, Калуша и Полтавской области не обращают внимания на прозрачность расчета тарифов за услугу по централизованному теплоснабжению и блокируют меры энергоэффективности, которые дают возможность снизить потребление тепловой энергии.